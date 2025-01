Eyes of Wakanda e Marvel Zombies | un serie sulla CIA del Wakanda e un mini-film con un grande ritorno

Leggi su Cinefilos.it

of: unCIA dele uncon unAbbiamo nuovi dettagli suofdue degli attesi progetti diAnimation che dovrebbero arrivare quest’anno. Il primo promette di raccontare le storie dei coraggiosi guerrieri Wakandiani nel corso della storia in un’avventura in giro per il mondo pensata per espandere il franchise di Black Panther.L’attenzione sarà focalizzata su un gruppo chiamato Hatut Zaraze, e ogni episodio li mostra mentre si mettono in viaggio per recuperare manufatti di Vibranio in possesso di nemici di.Il capo dellaTelevision descrive il gruppo “come la CIA di” e aggiunge: “Spesso devono avventurarsi per recuperare il Vibranio rubato, ma devono anche tenere i segreti ben nascosti in modo chepossa tenere lontani gli invasori e rimanere al sicuro.