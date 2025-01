Ilgiorno.it - Dodici mesi per Sant’Innocenzo. La festa celebrata ogni 25 anni

La ricorrenza solenne si tiene25tondi. L’ultima edizione fu nel 2000. Il grande ritorno quest’anno, e in concomitanza con il Giubileo: in moto la grande macchina dei preparativi per ladi2025, ricorda il dono delle reliquie del Santo alla comunità di Trecella, anno 1875. Il clou sarà in settembre: disfida fra rioni, costruzione delle ‘porte trionfali’, processione. Ma le iniziative, dato l’anno specialissimo e la concomitanza con la ricorrenza giubilare, partiranno già dalle prossime settimane. Prima di tutto, la storia, ricostruita da un comitato capitanato dall’appassionato Gigi Toffolati e riassunta in un testo nei giorni scorsi da un cittadino, Vincenzo Barretta. La ricorrenza dicelebra la data ufficiale in cui le reliquie del Santo diventarono, ufficialmente, proprietà della Parrocchia di Trecella.