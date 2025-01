Dakar 2025 | Lategan vince l’ottava tappa e allunga in classifica tra le moto trionfa Benavides

Leggi su Sportface.it

Laè giunta aldell’edizione, entrando nel vivo della seconda settimana di gara. I partecipanti si sono visti impegnati in una prova di 737 chilometri complessivi di cui 487 cronometrati, con partenza ad Al Duwadimi e arrivo a Riad. Il rally-raid ripartirà domani, mercoledì 14 gennaio, in occasione della nona. Il percorso si snoderà tra Riad e Haradh, per un totale di 589 chilometri., Sanders ancora in testa allaTra le, hato Lucianosu KTM, dopo un finale concitato. Al traguardo, Tosha Schareina è stato nominato vincitore provvisorio della prova, ma il suo successo ha avuto breve vita. Benadives, infatti, si è fermato nel corso della speciale, per assistere a Pablo Quintanilla, vittima di una caduta. L’organizzazione ha restituito il tempo perso al pilota, consegnando allo scudiero argentino della KTM il successo.