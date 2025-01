Secoloditalia.it - Australian Open, Sinner vince e vola al secondo turno, Kyrgios perde partita (e faccia) in casa: social scatenati (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Il sunto dei match in calendario oggi a Melbourne per gliva dritto al punto (o almeno a quello che è il nodo cruciale che appassiona e indigna tifosi e amanti del tennis):, buona la prima. L’astioso rivale che ha fatto della campagna denigratoria e della crociata anti-numero uno del mondo una missione di vita,. Ignominiosamente..: il succo delodierno da Melbournel’esordio con vittoria aglina gara ufficialmente cominciata scalda il cuore dei tifosi azzurri e dei fans del campione altoatesino (e non solo dei “Carota boys). Il fuoriclasse italiano detentore del titolo a Melbourne supera il primodel Grande slam edizione 2025 sbrigando la pratica in 3 set in due ore e 40 minuti avendo ragione del cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo per 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1.