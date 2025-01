Iltempo.it - Zelensky offre a Los Angeles 150 pompieri ucraini: "Pronti a partire"

Leggi su Iltempo.it

L'Ucrainaaiuto agli Stati Uniti per fronteggiare gli incendi a Los. È il presidente Volodymyrad annunciarlo in un post su X: "Oggi ho incaricato il Ministro degli Interni ucraino e i nostri diplomatici di prepararsi all'eventuale partecipazione dei nostri soccorritori alla lotta contro gli incendi boschivi in California". "La situazione lì è estremamente difficile e glipossono aiutare gli americani a salvare vite", scrive, e "abbiamo offerto la nostra assistenza alla parte americana attraverso i canali competenti. 150 dei nostri vigili del fuoco sono già". Una mano tesa verso il Paese che ha sostenuto più di tutti l'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia di Putin. Intanto nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco continuano a espandersi gli incendi che da giorni devastano Los, mentre sale a 16 morti accertati il bilancio della catastrofe.