Quotidiano.net - Yoon Suk-Yeol assente al processo di impeachment per motivi di sicurezza

Il presidente deposto della Corea del Sud,Suk-, non parteciperà alla prima udienza del suodila prossima settimana perdi: lo ha reso noto oggi il suo avvocato.ha rifiutato di essere interrogato per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale nel Paese e la scorsa settimana ha resistito all'arresto in un teso braccio di ferro tra le sue guardie e gli investigatori, dopo che la sua effimera presa di potere ha fatto precipitare la Corea del Sud nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni. "Sono emerse preoccupazioni per lae potenziali incidenti. Pertanto, il presidente non potrà partecipare aldel 14 gennaio", ha detto l'avvocatoKab-keun. "Il presidente è disposto a comparire in qualsiasi momento una volta risolti i problemi di", ha aggiunto.