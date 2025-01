Oasport.it - Volley femminile, Conegliano tiene a bada Bergamo e prolunga l’imbattibilità. Lubian sugli scudi

Leggi su Oasport.it

ha sconfittocon un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-21) nell’incontro valevole per la 17ma giornata della Serie A1 di. Le Campionesse del Mondo si sono imposte in trasferta con il massimo scarto,ndo la propria imbattibilità stagionale e infilando la sedicesima vittoria in campionato.Le Pantere svettano in testa alla classifica generale con 48 punti all’attivo e nove lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci a parità di incontri disputati. Le orobiche si fermano invece dopo aver vinto le ultime cinque uscite e occupano la quinta posizione in classifica a -5 da Milano, ma con il rischio di subire il sorpasso da parte di Busto Arsizio (attesa più tardi da Scandicci).Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno subito la partenza a razzo delle padrone di casa (6-0), ma sono riuscite a rimontare (7-7) ed è nata una lotta punto a punto fino al 18-18, quando le Campionesse d’Europa hanno piazzato un allungo risolutore.