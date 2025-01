Ilfogliettone.it - Una batteria biodegradabile a base di funghi: l’innovazione dell’Empa

I ricercatori, in Svizzera, hanno sviluppato unainnovativa ebasata sull’uso dei. Questo risultato, frutto di un progetto triennale sostenuto dalla Fondazione Gebert Ruf, rappresenta un passo avanti nel campo delle tecnologie sostenibili. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista ACS Sustainable Chemistry & Engineering.Lae il suo funzionamentoQuestaè in grado di alimentare dispositivi come un sensore di temperatura per alcuni giorni ed è costituita da una cella a combustibile microbica. Tale tecnologia sfrutta il metabolismo dei microrganismi, che, come tutti gli esseri viventi, trasformano i nutrienti in energia. Le celle a combustibile microbiche recuperano parte di questa energia sotto forma di elettricità.