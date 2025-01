Ilfattoquotidiano.it - Toni Servillo non si presenta a Domenica In e Mara Venier non si capacita: “Ma è arrabbiato?”. Lui le telefona in diretta

avrebbe dovuto essere tra gli ospiti della puntata diIn di oggi 12 gennaio assieme a Ficarra e Picone per parlare de “L’abbaglio”, ultimo film di Roberto Andò, dedicato allo sbarco dei Mille. Ma il volto de Il Divo non si èto.Il motivo? Ficarra ha subito spiegato: “Lui era venuto, era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un’ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina”.Insomma, qualche ritardo probabilmente dovuto al classico ‘zodiaco time’ di Paolo Fox. A quel puntoè intervenuta: “A me avevano detto che doveva andare via per le 16:15 invece erano le 15:45.