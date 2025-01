Lanazione.it - Si torna al Malservisi. Arriva il Terranuova Traina. È obbligatorio vincere

SERIE DDopo la doppia sconfitta esterna con Seravezza e Livorno, il Follonica-Gavorranoa giocare al-Matteini di Bagno di Gavorrano, contro ilTraiana per un match in programma alle 14,30. Una gara che rappresenta molto per i biancorossoblù che, in un momento delicato, affronteranno la formazione che apre la zona playout a quota 20 punti, a sole 4 lunghezze dalla squadra mineraria che invece si trova in decima posizione. I ragazzi di Masi sono quindi chiamati a una vittoria se vorranno mettersi alle spalle un periodo complicato e staccare di qualche punto le posizioni più calde,ndo al match contro ilTraiana con un ruolino di 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, con 25 gol segnati e 22 subiti. La compagine valdarnese, allenata da Marco Becattini, si presenta invece con 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 20 gol fatti e 30 subiti, mentre nell’ultimo turno èto un pareggio per 1-1 tra le mura amiche contro la Fulgens Foligno.