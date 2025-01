Liberoquotidiano.it - "No allo stadio Silvio Berlusconi". L'ultimo, insopportabile sfregio Pd al Cav: chi lo umilia

Lo ricordano seduto sugli spalti del Brianteo assieme alla sua Marta Fascina. O negli spogliatoi a incitare i giocatori. Fin troppo famosa quella volta in cui si lasciò andare a una seduta motivazionale un tantino sopra le righe: «Se vincete contro la Juve vi porto un pullman di troie». Perché per il Berlusca, il Monza calcio era quella roba lì: questione di anema e core. Dodici chilometri appena dalla residenza di Arcore che percorreva ogni volta che poteva da quando nel lontano 28 settembre 2018 – guarda caso un giorno prima del suo compleanno – aveva deciso di acquistare la squadra e di farla volare alto. «Andremo in Serie A» diceva a Galliani. E Galliani annuiva conscio che anche quel sogno visionario si sarebbe avverato. Avessero detto al Cavaliere che la cittadina brianzola da lui amatissima l'avrebbe tradito due anni dopo la sua morte, gli sarebbero girate le palle e avrebbe risolto con una delle sue famose barzellette.