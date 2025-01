Ilrestodelcarlino.it - Mutui agevolati e affitti calmierati per risolvere l’emergenza casa

"Affittasi bilocale di 50 mq ai Pianacci: 900 euro al mese. Affittasi trilocale a Serravalle: 1.100 euro al mese. Questi sono solo alcuni dei “surreali” annunci immobiliari pubblicati nell’ultimo mese". Quel mese era lo scorso novembre e a snocciolare i numeri ci aveva pensato Rete. Ma il partito di minoranza non era certo stato l’unico a sollevare quello che nel tempo a San Marino è diventato un problema. Anzi, un’emergenza vera e proprio. Emergenza che ora il governo prova ad arginare con una legge. Nei giorni scorsi, infatti, è stato depositato un provvedimento legislativo per affrontare il delicato tema delle difficolta di chi cerca: ‘Interventi straordinari per emergenza’. "Il testo – spiegano dalla segreteria di Stato al Territorio – rappresenta una risposta concreta all’attuale emergenza abitativa, con misure mirate a garantire il diritto alla, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.