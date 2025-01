Ilfogliettone.it - Milan solo un pari a San Siro contro il Cagliari. E Ibra pensa a Rashford

Ilnon va oltre l’1-1il, e vede la zona Europa sempre più lontana. Allora a riaccendere le fantasie rossonere ciil mercato. Marcuspiace (e molto) anche a Zlatanhimovic, che lo conosce da vicino. “Ho giocato con lui quando era giovane ed era già forte forte. Oggi è un uomo più maturo, ha fatto grandi cose al Manchester United. Può giocare a sinistra, a destra e in mezzo: fa la differenza in tutte le posizioni”, racconta il senior advisor di RedBird prima di.Ilha segnato 18 gol in meno dell`Inter, 16 dell`Atalanta, 7 della Lazio, 4 di Juventus e Fiorentina. E anche gli ultimi tre risultati a San(pareggio per 0-0 con il Genoa e doppio 1-1 con Roma e), arrivati dopo una caterva di occasioni sciupate, sono più che un campanello d`allarme.