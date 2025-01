Ilgiorno.it - Meno adozioni, più arrivi. Tutto esaurito nei canili

Ben 195 cani "entrati", solo 169 adottati, "un crollo verticale rispetto al passato", nei box una settantina di ospiti, qualche decina in più rispetto a quanti erano a inizio anno: e molti di razze difficili, strappati a mala gestione o ceduti da padroni incapaci, i più difficili da riaffidare. Nel bilancio del canile rifugio della Lega del Cane di Segrate numeri e cifre raccontano un anno critico:in calo, randagismo in risalita, rifugi pieni. Sono 108 i gatti entrati in struttura; e non ultime decine di animali da compagnia ‘non convenzionali’, a loro volta ormai a pieno titolo nella statistica nera delle cessioni: conigli nani e cavie, una ventina di galline, anatre, cocorite, piccioni e pavoncelle, "meriterebbe uno studio - così Elisa Cezza, operatrice del rifugio - e a dire il varo qualcuno sta già esaminando il feno