Lite a bordo Aggredito il capotreno

Ancora aggressioni sui treni, da parte di gruppi di ragazzi. I fatti sono accaduti in un convoglio arrivato giovedì sera in stazione a Brescia. Erano circa le 22 quando un ferroviere è statopoiché ha cercato di difendere un ragazzo che veniva picchiato. Molti componenti del gruppo di violenti sarebbero di origini straniere, di cui alcuni sono ancora da identificare: sono fuggiti ma sono stati filmati dalle telecamere della stazione. Nei video di sorveglianza si vedono vari ragazzi, che dovrebbero essere maggiorenni ma tra cui potrebbero esserci anche minori, accanirsi contro un coetaneo, salito sul treno Verona-Milano, appena arrivato in binario. Anche gli aggressori sono saliti e aè continuata la rissa, in cui è stato coinvolto il lavoratore, da sei anni in servizio per Trenord, colpito con violenza al torace.