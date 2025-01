Sport.quotidiano.net - Il derby. Matelica, arriva il Fabriano. Ionni: "Ci attende un esame»

Oggi allo stadio "Giovanni Paolo II" va in scena ilfra-Cerreto. Una partita molto sentita dai sostenitori di entrambe le squadre e piuttosto importante per la classifica. La sfida segnerà il debutto casalingo del nuovo allenatore biancorosso Ettoresulla panchina matelicese, dopo le due trasferte a Tolentino e Osimo., che gara si aspetta? "IlCerreto è un’ottima squadra, guidata da un tecnico che conosce molto bene la categoria, dopo aver allenato per anni a Gallo. Sarà una partita difficile come tutte quelle che affronteremo da qui in avanti. Nel girone di ritorno le squadre venderanno cara la pelle e noi ci faremo trovare pronti". Ilè reduce da una vittoria preziosa contro l’Osimana. "Le vittorie sono sempre importanti, ti danno l’energia per lavorare meglio e prendere fiducia.