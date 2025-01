Bergamonews.it - Giorni di cielo sereno, ma arriva il freddo: gelate mattutine e minime sotto lo zero

L’ arrivo di correnti più fredde e secche da est determina un sensibile calo termico in un contesto, su Nord Italia soleggiato, mentre al Sud la neve fa la comparsa fino a quote collinari. A seguire è previsto l’arrivo di un vasto anticiclone sull’Europa centro-occidentale che porterà tempo stabile sulla nostra Regione e un nuovo graduale aumento delle temperature, specialmente sui rilievi. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo.Domenica 12 gennaio 2025Tempo Previsto:su tutta la Regione; debolial mattino nelle aree rurali.Temperature: In calo con valori minimi in pianura tra -1 e 1°C ma che potranno scendere su valori inferiori in aperta campagna; valori massimi in pianura tra 6 e 9°C.Venti: in pianura deboli variabili.Lunedì 13 gennaio 2025Tempo Previsto:in prevalenzao poco nuvoloso; non si esclude qualche locale banco di nebbia al primo mattino sulle basse pianure.