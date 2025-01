Inter-news.it - Frendrup trascina il Genoa in casa: vittoria di misura contro il Parma!

Leggi su Inter-news.it

Dopo i primi 45? inchiodati sullo 0-0, ilsblocca il matchilnel secondo tempo grazie alla rete di. Il match termina 1-0 per i padroni di, ma Vieira deve fare i conti con un infortunio.PRIMO TEMPO –inaugura la domenica di Serie A, che tra poco vedrà impegnate in campo anche Inter e Venezia. La sfida al ‘Luigi Ferraris’ delle ore 12.30, inizia con poche emozioni. Solo al 23? arriva il primo squillo con una doppia chance per Vasquez. Il difensore rossoblùlla in area un pallone ricevuto dai risvolti di un calcio d’angolo e calcia in porta, poi il pallone respinto torna sui suoi piedi e può di nuovo mirare alla porta dove trova il no di Suzuki. Al 32? risponde ilcon Bonny. Verticalizzazione del francese che, entrato in area, calcia col sinistro: il pallone termina di poco fuori dallo specchio della porta.