Tutto quello che sappiamo su DRAGON’S DOGMA 2

2, il tanto atteso sequel della popolare serie di giochi di ruolo fantasy di Capcom, promette un’esperienza coinvolgente che fonde abilmente combattimenti ed esplorazione, ilarricchito da un innovativo sistema di pedine. Dopo oltre dieci anni dall’uscita del primo capitolo, i fan appassionati non vedono l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura.Il videogioco è stato presentato nel corso dello showcase PlayStation di Sony nel maggio 2023, regalando ai fan un primo assaggio del gameplay reale. Questa anteprima non solo ha confermato un progresso significativo nello sviluppo del gioco, ma ha anche alimentato l’entusiasmo di tutti gli appassionati, che ora sono desiderosi di conoscere ogni dettaglio possibile su2. In questo articolo, esploreremo insieme tutte le informazioni disponibili riguardo alla data di uscita, la trama, il gameplay e molto altro ancora.