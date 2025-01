Sport.quotidiano.net - Torino-Juventus 1-1, Vlasic replica a Yildiz. Ancora 'pareggite' bianconera

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 11 gennaio 2025 -quando vede granata si esalta, ma stavolta neanche una sua prodezza (con la collaborazione di Milinkovic-Savic) riesce a sconfiggere la ''. Al termine del primo tempo, infatti, ilpareggia con un'altra gemma sul primo palo, quella di, per un 1-1 che non cambierà più nonostante una ripresa ricca di cavolgimenti di fronte e momenti di tensione, come quella che costa un doppio rosso ai due allenatori. Alla fine, con Vanoli e Motta in tribuna, matura un 'x' che fa più felici i padroni di casa, che comunque mancano l'appuntamento con quel successo nel derby che manca da quasi un decennio. Per lacontinua invece il periodo infelice, tra rimonte subite e, appunto, l'ennesimo pareggio che allontanadi più i piani altissimi della classifica.