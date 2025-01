Secoloditalia.it - Scuola, cambiano le pagelle di elementari e medie. Valditara: valutazioni e comunicazione con le famiglie più chiare

Cambio di passo sulleallaprimaria e novità in vista anche per le: nel cantiere dell’istruzione i lavori fervono e aggiornano protocolli e metodologie: stavolta si aggiornano i criteri di valutazione degli studenti con il ritorno dei giudizi sintetici per gli alunni delle, mentre per quanto riguarda leil voto in condotta si esprimerà in decimi con un peso sulla promozione di fine anno. L’annuncio arriva dal dicastero di Viale del Trastevere, dove il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato l’ordinanza che definisce le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti dellaprimaria e del comportamento degli studenti dellasecondaria di primo grado. Vediamo allora quali sono le ultime disposizioni diramate.