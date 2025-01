Lopinionista.it - “P.P.P. Profezia è Predire il Presente”, il nuovo album di Massimo Zamboni in uscita il 31 gennaio

foto di Andrea DaniMILANO – Più che un disco, un’opera letteraria trasposta in musica. Più che canzoni, capitoli che ripercorrono e ricostruiscono una storia unica e controversa, preziosa e drammatica. Quella di uno dei maggiori intellettuali italiani di sempre, Pier Paolo Pasolini. ‘P.P.P.il’ è ildiinvenerdì 31per Le Vele – Egea Records in uno speciale cd con digipack formato dvd in cui è inserito un libretto di 32 pagine.Un disco molteplice e ricco di sfaccettature, così come lo sono l’anima e il pensiero di Pier Paolo Pasolini, a cui è dedicato nel cinquantesimo anniversario della sua uccisione. Unpervaso da quel dolore civico profondo che accompagna incessantemente il percorso di P.P.P. come uomo e come intellettuale che ha saputo profetizzare e percepire la trasformazione drammatica e lacerante dell’Italia.