Ora o Mai Più 3, il ritorno di un programma di culto

Dopo 6 anni di attesa iltorna su Rai1 (senza più Amadeus) per scontrarsi con la corazzata C'è Posta per Te. Cosa aspettarsi, ricordando cosa è stato? Ildi undi, chiesto a gran voce dalla cosiddetta 'bolla social' per cinque sfiancanti anni. Ora o Mai Più, dall'11 gennaio di nuovo su Rai1 2142 giorni dopo la finale della 2a e ultima stagione andata in onda il 2 marzo del 2019, riappare in prima serata quando nessuno sperava più in una resurrezione che si credeva impossibile. Perché Amadeus, conduttore delle prime, indimenticabili e fino ad oggi uniche due edizioni, era nel frattempo esploso, catapultato a Sanremo e in altre faccende affaccendato, perché Carlo Conti, suo ideatore insieme ad Emanuele Giovannini, Pasquale Romano e Leopoldo .