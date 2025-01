Mistermovie.it - Mister Movie | Shock Grande Fratello Italia, Ex concorrente condannato a 6 anni di carcere

L’exdel, Kiran Maccali, è statoa seie sei mesi diper estorsione, lesioni e stalking ai ddi un pensionato che lo aveva ospitato nella sua casa nella Bassa Bergamasca. La sentenza è arrivata dopo un periodo difficile per Maccali, segnato da problematiche legate all’abuso di alcol e cocaina, che lo avevano portato a finire coinvolto in una serie di vicende criminali.Condanna per Kiran Maccali: Seidiper estorsione, lesioni e stalkingclass="wp-block-heading">Tutto è iniziato con un periodo di difficoltà per Maccali, che, dopo aver trascorso del tempo a Milano con una delle sue fidanzate, si è ritrovato senza un’abitazione. Tornato nella casa materna, la condizione per poter soggiornare lì era chiara: “Tornavo la notte, mi disse che per stare lì dovevo rispettare le regole”.