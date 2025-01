Sport.quotidiano.net - Le ultime: si rivedono in gruppo el azzouzi e cambiaghi. Tanti ballottaggi: Ferguson scalpita

E’ un nuovo inizio: anche se a passi felpati. Ieri Nicolòe Oussama Elhanno svolto parte dell’allenamento con la squadra. Tradotto: hanno partecipato a qualche esercitazione con i compagni e poi hanno completato il menù di fatiche con carichi più morbidi. Per attaccante e centrocampista è un primo assaggio di normalità, rinviato invece per Michel Aebischer, ancora confinato (pare per poco) a un regime di allenamenti differenziati. Va da sé che anche nella migliore delle ipotesi néné Elsaranno risorse utili nel mese delle gare in ogni tre giorni che scatta domani con la Roma. Ci vorrà tempo e pazienza: anche per scoprire l’undici che Italiano battezzerà per sfidare domani i giallorossi. Tra i pali Skorupski è in vantaggio su Ravaglia, così come Holm e Miranda sembrano i favoriti nel ruolo di terzini: salvo sorprese, completeranno la difesa con gli insostituibili Beukema e Lucumì.