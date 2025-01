Game-experience.it - Costi di sviluppo dei videogiochi stellari: la colpa non è solo dalla grafica, rivela Jason Schreier

Leggi su Game-experience.it

per svilupparestanno raggiungendo livelli record, ma secondo il giornalista, il motivo non èla corsa ad unasempre più fotorealistica. Difatti mentre il New York Times ha recentemente evidenziato come la ricerca di alta fedeltà visiva porti a rendimenti decrescenti,ha voluto sottolineare come il vero problema risiede nella crescita esponenziale di tempo, risorse umane e, purtroppo, cattiva gestione che contraddistingue lodei.Come riportato dal giornalista su Bloomberg, un esempio lampante è il confronto tra titoli di una stessa casa di: nel 2009, Uncharted 2 di Naughty Dog costava circa 20 milioni di dollari, mentre The Last of Us Part II (2020) ha richiesto un budget di ben 220 milioni.Ma questo aumento esponenziale deinon è dipeso esclusivamente dai miglioramenti grafici.