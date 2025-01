Oasport.it - Basket femminile, Schio espugna Battipaglia ed è momentaneamente prima

Leggi su Oasport.it

Si è disputato oggi l’anticipo della tredicesima giornata del massimo campionatodie in campo sono scese. Quasi un testacoda, con le padrone di casa che erano terz’ultime, ma con la zona playoff nel mirino e le venete che puntavano al primo posto momentaneo in classifica. Ecco come è andata.Parte forte, con due triple per dare il la alle danze. Provaa stare in scia, ma lentamente le ospiti allungano, toccando il +9 dopo 4 minuti di gioco. Le padrone di casa non demordono, però, e riescono a ricucire parzialmente il gap, tornando a -3 a 3’30” dal primo stop. Due triple di Salaun e Bestagno rilanciano, però,che da quel momento controlla il match, piano piano allunga e si va al riposo con il punteggio sul 22-42.Prova una reazionea inizio ripresa, con un parziale di 11-4 che le riavvicina, madeve solo gestire l’ampio vantaggio accumulato nei primi due quarti.