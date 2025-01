Iltempo.it - Assalto al gazebo di FdI. Speranzon contro i "violenti rossi" e il silenzio della sinistra

Fratelli d'Italia ha denunciato un'aggressione a undel partito in Corso Racconigi a Torino questa mattina. “Ancora una volta i centri sociali antagonisti hanno assaltato violentemente un nostro, tentando di rubare materiale e bandiere ed aggredendo i militanti presenti – ha raccontato il consigliere di FdI in circoscrizione 3 Stefano Bolognesi -. Ringrazio le Forze dell'ordine presenti per essere intervenute immediatamente ed aver interrotto la violenza schierando il reparto celere”. Episodio, questo, che arriva a distanza di poche ore dalla guerriglia esplosa in strada per la morte di Ramy Elgaml ele forze dell'ordine e che ha attirato la reazione del vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia Raffaele. "Nel consuetodei partiti di centro, idei centri sociali continuano liberamente a scorrazzare nelle università e nelle strade italiane", ha dichiarato per iniziare.