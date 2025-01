Ilgiorno.it - Vinti 500mila euro nel bar storico: "Un momento di gioia collettiva". La festa nel quartiere Comasina

La fotografia del biglietto vincente è in bella vista sulla porta a vetri e accanto alla cassa. Il premio è evidenziato in verde e cerchiato:. "Una chiusura d’anno in bellezza", dice la titolare del locale: il giorno fortunato è stato lo scorso 28 dicembre ma ancora si festeggia nel “Bar Jolly“ altra le vie Val Di Bondo ed Esculapio, che gli abitanti continuano a chiamare “Bar Caruso“ perché è stata la “casa“ della famiglia Caruso per 62 anni. La prima attività commerciale della zona ad avere un telefono e una tivù, davanti alla quale negli anni Cinquanta le persone si accalcavano per guardare i quiz di Mike Bongiorno, inizialmente nata come trattoria tra le vie Val Di Bondo e Litta Modignani e poi trasferita qualche metro più in là. Un’istituzione. Cinque anni fa il signor Francesco, figlio del fondatore, e la moglie Rosa Stella, ultrasettantenni, sono andati in pensione e hanno passato il testimone a un’altra famiglia: Zu.