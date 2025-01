Zon.it - Vietri sul Mare, il 17 gennaio si celebra la Festa dei Ceramisti: mostre, musica e degustazioni

Il 17prossimo, come ogni anno, idisulfesteggiano il loro Santo patrono: Antonio Abate da queste parti conosciuto come Sant’Antuono. Unache ogni anno viene organizzata dall’Amministrazione Comunale, tenendo fede alla sua denominazione di Comune di Antica Tradizione Ceramica e nel solco di una usanza che vedeva, in questo giorno, i proprietari delle faenzere organizzare una luculliana tavolata per i propri dipendenti.Un programma densoMa al tradizionale incontro tra amici, colleghi, conoscenti e amanti della ceramica, quest’anno il sindaco Giovanni De Simone e l’assessore alla cultura ed alla ceramica Daniele Benincasa hanno voluto aggiungere due novità. Lazione della Santa MessaLa prima è lazione di una Santa Messa in suffragio deidefunti, iniziativa voluta di concerto con la Pro Loco disul, presieduta da Cosmo Di Mauro.