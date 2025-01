Quotidiano.net - Se le “non cose“ si impongono sul mondo reale

Cinque domande dal Trumpmusk show. Prima: Starlink, l’internet satellitare di Elon Musk, è pronto, operativo e sul mercato. Iris2, la risposta europea, lo sarà tra 5 anni. Un’era geopolitica. La domanda è: il Paese ha necessità di questa soluzione, ora? Se la risposta è sì. Seconda: Donald Trump, sostengono diversi analisti, mira a parlare con i singoli Stati e non con l’Europa. Può far con calma. Qualcuno aveva sentito forte e chiara, fino a un tweet di ieri sera, la voce di von der Leyen? Terza: 25 anni fa scoppiava la bolla delle dot.com chiudendo l’era del primo, ingenuo, web. Quello che avrebbe dovuto portare (e non eravamo pochi illusi a crederci) virtute et canoscenza. La crisi delle dot.com aprì le porte, grazie al dilagare di smartphone, ai phono sapiens e al web di oggi fatto di algoritmi pervasivi, social network e, ora, di intelligenza artificiale.