Lanazione.it - Scomparso Pacchi: "Il sindaco che pensava al bene di tutti noi"

Lajatico piange la scomparsa a 86 anni di Angiolino, uno dei primi sindaci che per 30 anni ha amministrato il territorio comunale. IlFabio Tedeschi lo ricorda "come una persona sempre attenta alle vicende paesane, una persona che sapeva anche dare suggerimenti per ildinoi. Per me anche il padre di due amici coetanei come Simone e Luca. A loro e alla moglie Carla va il più sincero abbraccio sapendo che tali mancanze sono incolmabili. I funerali si celebreranno venerdì 10 alle ore 14.