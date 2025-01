Red Zone – 22 miglia di fuoco | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

Red– 22di: dalallesulIl regista Peter Berg e l’attore Mark Wahlberg hanno negli anni collaborato in più occasioni dando vita ad’azione ricchi di grinta come Lone Survivor, Deepwater – Inferno sull’oceano e Boston – Caccia all’uomo. Prima di realizzare nel 2020 Spenser Confidential, nel 2018 i due hanno dato vita al loro quartoinsieme, ovvero Red– 22di. Ancora una volta, Wahlberg è qui nei panni di un agente speciale alle prese con una missione estremamente complessa dove è in gioco la vita stessa.Tra azione e thriller, si configura dunque con un titolo molto appetibile per gli amanti del genere. Pur se accolto in modo non particolarmente positivo dalla critica, Red– 22diha ottenuto un buon successo tra il pubblico, rimasto coinvolto dalla tanta tensione e dai continui colpi di scena.