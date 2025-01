Nuovasocieta.it - Ramy, rabbia e incidenti nel corteo in centro a Torino

“Giustizia pere per tutte le morti di Stato”: con questo striscione ilorganizzato dagli studenti del Collettivo Universitario Autonomo ha sfilato nella serata del 9 gennaio ina Torino per protestare contro la morte diil 19enne che ha perso la vita in un inseguimento con un’auto dei Carabinieri a Milano lo scorso novembre. Partito da Porta Palazzo ilsi è diretto prima verso i quartieri di Aurora e Barriera di Milano e poi ha fatto ritorno verso ildove non sono mancati tensioni e disordini. I manifestanti hanno tentato di raggiungere la caserma del carabinieri ‘Bergia’, in piazza Carlo Emanuele II e hanno lanciato bombe carta, petardi, fumogeni e bottiglie contro i militari dell’Arma schierati a protezione dell’edificio che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.