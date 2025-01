Cityrumors.it - Operaio morto a Capannori: è omicidio | Artan Kaja freddato dall’amico: non è stato incidente sul lavoro

, 53enne trovato senza vita a Lucca, non èvittima disul: a freddarlo l’amico autotrasportatore.La morte disembra avere una spiegazione, stavolta definitiva, che esclude categoricamente l’sul. Il 53enne,nella cartiera Smurfit Kappa di Lunata, ètrovato senza vita nella serata di martedì sera. A dare l’allarme la moglie dell’albanese.Nessunsuldietro la morte di(Screenshot Facebook-CityRumors.it)La donna, insospettita dal fatto che il marito non tornasse a casa, ha deciso di andare a cercarlo dopo diversi tentativi – non andati a buon fine – di mettersi in contatto con lui. L’amara risposta è arrivata quando la signora si è trovata di fronte al cadavere del marito, all’interno del piazzale dove lavorava solitamente.