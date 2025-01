.com - Neve a Roma? I romani ci sperano. Ecco le previsioni

Leggi su .com

– Di certo non sarà come la spettacolare nevicata del 1985, né come quella del 2012 e neanche come quella del 2018. Le nevicate asi contano sulle dita di una mano, ma lunedì 13 gennaio potrebbe (il condizionale è d’obbligo) cadere qualche fiocco dianche sulla Capitale. Complice il gelo artico che irromperà nel Mediterraneo nel fine settimana sono previste nevicate a quote bassissime, fino in pianura.Nel corso del weekend, infatti, le correnti fredde origine artica che attraverseranno l’Europa centro-orientale faranno calare le temperature anche di 8-10 gradi. Lunedì 13 gennaio, poi, un’imponente irruzione gelida in discesa dalla Russia investirà il nostro Paese.Gli esperti, però, frenano l’entusiasmo deini che non vedono l’ora che qualche fiocco cada sulla Capitale.