Nba Cleveland è un rullo | dodicesima vittoria di fila

Milano, 10 gennaio 2025 –non ha nessuna intenzione di fermarsi. I Cavaliers centrano laconsecutiva, mandando al tappeto stavolta Toronto. Nonostante l'assenza di Mitchell, la formazione allenata da coach Atkinson ha ragione dei canadesi per 132-126. Un successo ispirato soprattutto da Garland, che chiude l'incontro a quota 40 punti e 9 assist. Mobley (21 punti) e Allen (18 punti e 15 rimbalzi) gli danno una mano, vanificando la prove sul fronte Raptors di Barnes e Boucher, entrambi in doppia doppia, il primo con 24 punti e 10 rimbalzi, il secondo con 23 punti e 12 rimbalzi. Adesso i Cavs hanno un record di 33-4, il quinto migliore di sempre a questo punto della stagione Nba. Affermazioni "on the road" Dopo cinque successi ditorna a perdere Detroit, che si arrende sul parquet amico di fronte a Golden State.