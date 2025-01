Anteprima24.it - Napol, arriva Billing: Chiesa e Zhegrova per sostituire Kvaratskhelia

Tempo di lettura: 2 minutii in trattativa con il Paris Saint Germain per la cessione di, ma anche attivo sul mercato per mantenere una rosa di alto livello per la squadra prima in classifica. E’ di gran lavoro il mercato di gennaio per il club azzurro, con il genio esterno georgiano che potrebbe uscire dalla rosa di Conte per circa 80 milioni di euro. Soldi che sarebbero subito investiti per andare incontro alle esigenze del tecnico, che in sette mesi ha del tutto risuscitato la squadra moribonda dello scorso campionato. L’addio dinon è fatto, ma il dialogo con la squadra francese è in corso, come anche con Mamuka Jugeli, agente del calciatore deli che tratta per il contratto da 10 milioni di euro a stagione proposto dal club francese al georgiano, che dopo lunghi dialoghi con ili dall’estate scorsa non ha mai rinnovato il suo contratto che gli garantisce uno stipendio da 1,5 milioni l’anno.