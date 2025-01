Inter-news.it - Monaco evita la sconfitta col Nantes e rischia il ribaltone! Inter a -19

Una partita ricca di emozioni e colpi di scena ha vistopareggiare 2-2 allo Stade de la Beaujoire, un risultato che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai monegaschi che a fine mese sfideranno l’per l’ultima di Champions League a San Siro.SORPRESA E RIBALTAMENTO – Ilcomincia bene la partita subito trovando la rete del vantaggio al 12? grazie a Abline, bravo a sfruttare un’incertezza della difesa monegasca per siglare l’1-0. I padroni di casa hanno continuato a spingere, mostrando grande intensità e determinazione. Poco prima dell’vallo, ilha sfiorato il raddoppio, ma è stato al 47? minuto, in apertura di secondo tempo, che Amian ha firmato il 2-0. Sotto di due reti, ilha mostrato carattere e qualità. Al 52?, Breel Embolo ha accorciato le distanze con un tocco ravvicinato su assist di Singo.