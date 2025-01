Ilrestodelcarlino.it - Misercordia, avanti tra le difficoltà

Tanto impegno per i volontari della Confraternita della Misericordia di Montegiorgio, che anche nel 2024 ha garantito servizi essenziali a una quindicina di comuni della media Valtenna in particolare, ma in generale in tutto il territorio. "E’ stato un 2024 intenso – commenta Cristiano Bei, Governatore della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio -. La nostra associazione può contare attualmente circa 300 volontari attivi, 11 intendenti, a cui si aggiungono una borsa lavoro e i volontari del servizio civile. Personale che serve a garantire i numerosi servizi che la Misericordia svolge sul territorio: ovvero la gestione delle emergenze 24 ore al giorno con ambulanza e auto medica presso la Potes di Montegiorgio, trasporti sociali e abbiamo proseguito con le attività sociali come il Banco alimentare.