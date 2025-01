Ilfattoquotidiano.it - Le battaglie di Carolina Morace, dal calcio alla politica col M5s: “C’è ancora tanta sofferenza, qui a Bruxelles una cosa mi fa più male”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Anche nella mia nuova vita da europarlamentare mi sono portata dietro il grande insegnamento del pallone: non esistono nemici da annientare, solo avversari che meritano rispetto”.ha un palmares invidiabile: 12 scudetti e 12 classifiche marcatori (di cui undici consecutive), oltre 500 reti realizzate in carriera. Oggi non calca più i campi da, ma si siede nel suo ufficio all’Europarlamento di, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Se le calciatrici italiane il primo luglio 2022 hanno ottenuto a fatica lo status di professioniste, in parte è anche merito suo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex calciatrice ha affrontato alcune delle tematiche che le stanno più a cuore: dall’omosessualità nelal professionismo per quanto riguarda quello femminile, passando per la vita