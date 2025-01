Sport.quotidiano.net - Lazio-Como 1-1: a Dia risponde Cutrone, un punto a testa nella prima di ritorno

Roma, 10 gennaio 2025 - Unper aprire il girone die onori inviolati. Finisce 1-1 la sfida tra, dove al vantaggio di Diail capitano dei lariani. I biancocelesti si disperano per il vantaggio sprecato, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Tchaouna al 60', i lombardi invece non riescono a ritrovare il successo in trasferta, l'ultimo il 24 settembre contro l'Atalanta, ma gioiscono per unprezioso in chiave salvezza. Primo tempo Biancocelesti pesantemente accorciati nelle loro rotazioni da infortuni e squalifiche, Baroni è costretto a cambiare tre quarti della difesa titolare nel derby. Confermati i soli Provedel in porta e Romagnoli, a completare il reparto c'è Gigot al centro, con Lazzari a destra e Pellegrini a sinistra.