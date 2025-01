Ilfattoquotidiano.it - “I tifosi arabi toccavano i c**i delle mogli dei calciatori, c’erano i bambini”: la denuncia al termine del match di Supercoppa di Spagna

Il finale deldiditra Real Madrid e Maiorca è stato rovente in campo. La gara, vinta dai Blancos per 3-0, è terminata con una brutta rissa tra iper alcune frasi pronunciate da Pablo Maffeo (abile trash talker), ma è soprattutto sugli spalti che si è notata una mancanza di misure di sicurezza consone. Cristina Palavra,e del calciatore de Los Bermellones Dani Rodríguez, hatomolestie che hanno ricevuto le famiglie dei giocatori da parte deisauditi che hanno tormentato la parte maiorchina dello stadio per buona parte del. La donna ha parlato ai microfoni di Esports IB3 subito dopo ildell’incontro svelando tutto ciò che lei e altre persone hanno subito da parte del pubblico di Jeddah, ina Saudita.Palavra era seduta nel settore deidel Maiorca assieme alle famiglie degli altri giocatori quando, a un certo punto, sono state accerchiate daisauditi.