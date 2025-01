Liberoquotidiano.it - "Ecco chi non può più stare al Milan": terremoto-Conceiçao, dopo la Supercoppa sgancia la bomba

"Non puoi lavorare alse, conquistata una, ti senti appagato o hai la pancia piena. Non va bene. Ilha vinto 19 scudetti e 7 Champions League, ma abbiamo 17 punti di svantaggio rispetto al primo posto in classifica. Da domani dobbiamo iniziare a vincere e convincere in campionato per arrivare il più in alto possibile. Laè passata". Sergiovuole mantenere alta l'attenzione in casa. Soprattuttola bella impresa contro l'Inter. La testa dei giocatori, secondo il tecnico, deve essere già alla prossima partita contro il Cagliari. "Le emozioni per me non ci sono - ha spiegato in conferenza stampa -. Avvertirò l'adrenalina normale di una partita e cercherò di capire dove sono, ovvero in un club storico, ma per la preparazione della sfida ho tante cose, tanti dettagli in testa per pensare alla mia emozione.