Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata semicarbonizzata a Giulianova, dall’autopsia “nessun segno di violenza”. L’ipotesi: morta per overdose in un altro luogo

La morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio, ma la causa del decesso deve essere ancora accertata. Dai primi riscontri dell’autopsia – eseguita venerdì pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Teramo – si fa però sempre più stradache per Fabiana Piccioni possa essere stata letale una dose di droga. La morte della 46enne dinelle campagne della cittadina in provincia di Teramo, potrebbe pertanto essere stata provocata da un’.Secondo quanto trapela, infatti, gli esami necroscopici non hanno rilevato segni disul corpo: riscontrata invece la presenza di droga. Gli accertamenti necroscopici, a livello istologico e tossicologico, continueranno dato che sono stati eseguiti prelievi di tessuti che dovranno portare a dipanare il giallo.