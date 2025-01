Lettera43.it - Djokovic avvelenato in Australia nel 2022? I dubbi degli esperti

Leggi su Lettera43.it

Novakha rivelato di essere stato «» da piombo e mercurio nel, durante il suo breve ma travagliato soggiorno a Melbourne prima di essere escluso daglin Open per essersi rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. «Ho avuto problemi di salute», ha spiegato il campione serbo in un’intervista al magazine GQ. «Mi sono reso conto che in quell’albergo mi hanno dato da mangiare del cibo contaminato». Raccontando la sua esperienza, l’ex numero uno del mondo del tennis ha spiegato di essersene accorto una volta rientrato in patria dove da alcune analisi vennero fuori «livelli molto alti di metalli pesanti» tra cui, appunto, piombo o mercurio. «Non l’ho mai detto a nessuno pubblicamente, ma è l’unica spiegazione», ha chiosato Nole. Alcuni, intervistati dal Guardian, hanno sollevato però diversisulle sue dichiarazioni.