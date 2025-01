Ilfattoquotidiano.it - Btp e buoni postali fino a 50mila euro fuori dall’Isee? La norma di fine 2023 non è ancora operativa. Inps: “Nessun aggiornamento”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi in questi giorni di inizio anno sta come sempre rinnovando l’Isee, documento necessario per poi chiedere l’assegno unico universale per i figli, il bonus asilo nido o qualsiasi altro aiuto pubblico ha avuto una sorpresa. Titoli di Stato efruttiferia un valore divengonoinseriti nell’Indicatore della situazione economica equivalente. L’esclusione, prevista dalla legge di Bilancio per il 2024, resta una promessa inattuata. Lo schema di regolamento del governo necessario per tradurla in pratica ha ricevuto a dicembre il parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti ma non èstato emanato.Sulla pagina facebookper la famiglia molti utenti chiedono conto del problema e l’istituto non può che confermare che “non ci sono aggiornamenti in merito”.