Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, il programma del primo giorno: gli italiani in campo – Orari e dove vederli in tv e streaming

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cominciano gli: nella notte tra sabato e domenica il match tra Gaston e Jasika darà ufficialmente il via alSlam della stagione, sul cemento di Melbourne. Per vedere in azione Jannik Sinner, numero 1 al mondo e detentore del titolo, bisognerà aspettare lunedì: ancora non è noto l’o del suo esordio contro il cileno Jarry. Neldisulla Rod Laver Arena,principale, sarà invece il turno del numero 2, il tedesco Alexander Zverev, che chiuderà la prima giornata contro il francese Pouille quando in Italia sarà domenica mattina. Prima di lui toccherà alla numero 1 Wta, Aryna Sabalenka, contro Stephens. Se la partita di Zverev non comincerà prima delle 10.30 italiane, ilincontro sulla Rod Laver Arena comincerà all’1.30 (Zheng-Todoni), seguito dal match di Casper Ruud, testa di serie numero 6 del torneo, contro Munar.