Udine20.it - ASU compie 150 anni e festeggia nel segno della sinergia con il territorio

Leggi su Udine20.it

Un traguardo straordinario. Un “compleanno” a cui forse non avrebbero aspirato i benemeriti che ne vollero la fondazione, nel lontano 1875. Eppure l’Associazione Sportiva Udinese si appresta are i suoi primi 150. Il 10 gennaio 2025 prenderà il via un anno intero di eventi che sugelleranno il secolo e mezzo di storia di una delle società sportive più longeve non soloregione Friuli Venezia Giulia, ma dell’Italia intera. «Si apre domani un anno dimenti che troveranno forma e sostanza in molti appuntamenti che andremo ad annunciare di volta in volta. È una meta che ci rende orgogliosi. Per nulla scontata, se si pensa a quante cose la storia ci ha riservato dal 1875 a oggi. ASU in questi 150è cresciuta e cambiata assieme alla città e al Friuli. Per rendere omaggio a questo indissolubile rapporto con il, abbiamo voluto coinvolgere alcune realtà locali nelle progettualità per i 150