Wta Adelaide 2025 | Putintseva batte Shnaider in oltre tre ore avanti anche Samsonova e Keys

Leggi su Sportface.it

È durata tre ore e quattordici minuti la battaglia tra Yuliae Diana, valida per i quarti di finale del Wta 500 di. Una partita ricca di colpi di scena, a dir poco, in cui è la kazaka a prevalere con il punteggio di 7-6(3) 6-7(9) 6-4.grazie al break nel quinto gioco,subisce il contro break proprio quando serviva per chiudere il set, riuscendo poi a rimediare al tiebreak. In realtà,nei successivi due set, è proprio la kazaka ad avere più occasioni per aggiudicarsi l’incontro, tanto da vedersi annullare due match point già nel secondo parziale.nel terzo set,4-1 e con tanto di time out medico per, la numero 25 al mondo ha rischiato nuovamente di subire il pareggio, salvo poi chiudere al quinto match point.La kazaka in semifinale affronterà Jessica Pegula, vincitrice del derby statunitense contro Ashlyn Krueger.